台股本周初持續開紅盤，在類股健康輪動下，偏多氣勢有望延續，投資可順勢而為，尤其低利環境使長線具爆發成長動能的5G趨勢股浮出檯面，以近兩年來看，台灣5G+通訊指數上漲幅度高達71.75%，漲幅較全球5G通訊指數勝出近30%，而明年才是5G真正的爆發期。想掌握5G商機，國泰投信建議，5G ETF以掌握主場優勢的國泰台灣5G+ ETF(00881)為優選，該基金是台灣唯一100%鎖定台股5G科技廠的ETF。

國泰投信總經理張雍川表示，5G將為人類工作、生活、娛樂等各面向帶來全方位的改變，因為它不是只有頻寬加大數十倍的高速度，還有低延遲、海量連結的新特性，可造就自駕車、遠距醫療、虛擬實境、智慧工廠等全新的物聯網世界成真，現在全球包含台灣有很多工廠都申請企業專網，很多醫院也申請醫院專網，就是為了智慧工廠、遠距智慧醫療等新應用預先布局；就5G基地台來看，台灣從上游IC的台積電(2330)、聯發科(2454)、穩懋(3105)等，中游的大立光(3008)、欣興(3037)，至下游的鴻海(2317)、廣達(2382)等，這些知名台廠不論是在基地台佈建或5G手機製造等，都扮演全球主要供應鏈要角，換言之，沒有台廠奧援，全球5G夢將無法實現。

蘋果上個月推出5G版iPhone 12系列，上市近月來銷售人氣旺，對此，國泰台灣5G+ ETF(00881)經理人蘇鼎宇指出，美、中兩大市場iPhone 12 Pro與12 Pro Max大賣，甚至已有缺貨盛況，預期台灣主力組裝廠鴻海將優先受惠，同步帶旺大立光等協力廠。這股由iPhone掀起的5G換機潮，可望持續推升明年全球5G手機銷售量，預估主要晶片相關供應鏈將成長至5億支水準，年增量可望翻倍。

國泰台灣5G+ ETF(00881)，將自11月18日-11月24日開募。

(時報資訊)