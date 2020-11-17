日本伴手禮業者紅馬-KY(2928)2020年第三季淡季本業續處虧損，但虧損幅度季減72.81％，每股虧損1.2元。隨著時序步入旺季，10月自結合併營收回升至近8月高點，公司預期故鄉納稅及伴手禮業務均具成長動能，預期整體營運體質可望持續改善。

紅馬第三季合併營收10.4億元，季增3.55％、年減19.89％。毛利率26.86％、營益率負10.89％，本業營運仍處虧損、低於去年同期，但已自第二季新低好轉。配合業外轉盈，歸屬公司稅後虧損0.56億元、每股虧損1.2元，虧損幅度收斂72.81％。

累計紅馬前三季合併營收40.18億元、年增2.1％，創同期次高。惟毛利率30.43％、營益率負1.97％，本業較去年同期轉虧。加上業外虧損擴大，歸屬母公司稅後虧損1.73億元、每股虧損3.68元，較去年同期顯著轉虧、雙創同期次低。

紅馬表示，前三季營收小幅成長，主要受惠故鄉納稅平台業務年增達6成帶動，惟新冠肺炎疫情使旅行用伴手禮業務遭逢嚴峻衝擊，加上第二季於業外一次性認列大阪摩天輪投資評價損失約1.2億元，拖累整體營運轉虧。

紅馬10月自結合併營收4.48億元，月增22.98％、年減11.34％，登近8月高點，主要受惠故鄉納稅業務月增26％，「次世代住宅POINT」計畫及企業年節送禮等利基型伴手禮業務成長，帶動伴手禮業務同步回溫、月增18％帶動。

累計紅馬前10月合併營收44.7億元、年增0.6％，續創同期次高。紅馬表示，短期內無法期待整體經濟環境好轉，將持續致力於精實管理、積極拓展電商平台業務，有效控管營業費用，預期整體營運體質可望持續改善，帶動故鄉納稅業務成長、伴手禮事業逐步恢復。

故鄉納稅業務方面，紅馬表示，將推出新型態的故鄉納稅專案服務，包括協助地方自治體進行納稅人的故鄉納稅申報作業、行政管理與支援客戶服務等，以提高自治體故鄉納稅業務的行政效率，配合平台規模經濟逐步顯現，第四季旺季效益可期。

伴手禮業務部分，紅馬將持續拓展伴手禮網路商城、企業送禮、年菜預購及年節禮品等利基型伴手禮業務，積極推動年終送禮與年菜訂購等優惠促銷活動，搶攻旺季商機。預期隨著時序旺季來臨，故鄉納稅與伴手禮2大業務成長動能均可期。

(時報資訊)