人民幣在過去一段時間持續升值，反應市場對於拜登當選後，中美關係緩和、貿易往來更趨正向，與中國經濟強勁復甦的預期，拜登勝選推升人民幣偏多預期，人民幣匯價大幅上漲，根據統計，離岸人民幣兌美元（CNH）自5月由7.17逐步升值至6.57，5個多月內升值幅度超過8%，11月選舉結果逐步明朗後更出現超過2%升值幅度。

市場預期拜登當選後，中美緊張關可望更趨緩和，多家機構繼續調升人民幣預測，UBS預估人民幣匯率，2021年3月、6月可望走升至6.4及6.3；加拿大豐業銀行(Scotiabank)更預估，人民幣在今年底可能挑戰升值至6.4或甚至到6.25，收復川普2018年發動貿易戰以來的失地。

中國海關總署最新公佈10月出口年增11.4%，動能遠比進口年增4.7%強勁許多，也帶動貿易順差擴大至584.4億美元，年成長率高達38.1%，這也是持續驅動人民幣緩步升值的原因之一。

央行統計最新人民幣各天期最高牌告利率分別是，1個月期為永豐銀的3.05%、3個月為陽信銀1.7%，6個月為台中商銀2.2%、9個月為日盛銀1.8%，而1年期是台中商銀的2.3%。

台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，10月全體國銀人民幣存款餘額(含NCD)為人民幣2353.67億元，僅次香港6679億元(9月底)，高於新加坡1020億元(第二季底)和南韓111億元(9月底)。

(時報資訊)