搶外食餐飲商機，飯店餐廳促銷活動愈來愈有「哏」！台北國泰萬怡酒店搶攻感恩節餐飲商機，11月30日前，只要消費者身分證中有英文字母G或是數字7，就可以享有全日餐廳MJ Kitchen平日吃到飽買一送一的超值優惠，原價1,080元的自助百匯，第二位用餐民眾只需要支付餐費的一成服務費即可，換算下來平日午餐每人只要648元、平日晚餐也只要768元。

台北國泰萬怡酒店指出，雖然國人尚未普遍有感恩節吃火雞大餐的習慣，但在疫情仍未解封、無法出國的狀態下，三五好友的聚餐活動其實也變得更頻繁了。本此推出的感恩回饋活動，民眾只要在11月30日前，找到身分證字號有G或7的親朋好友，一起到餐廳享受美食自助百匯的超好康優惠。MJ Kitchen平日午餐原價1,080元，加收一成服務費，活動期間第二位用餐民眾只需要支付服務費，即用餐只要1,296元就可以吃到餐廳主打鮭魚十吃的「mj魚百匯」吃到飽。

國泰萬怡的爐烤蒜香火雞與火雞禮籃組和也持續熱賣中，主廚以中式手法，將帶皮蒜頭製成獨門蒜香秘方，嚴選的5公斤火雞醃漬三天，待蒜香融入火雞後，再以爐火悉心爐烤3小時而成。淡淡的蒜香加上嫩而不柴的火雞肉，讓人唇齒留香，單隻購買2,999元。除了單隻火雞，酒店另有禮籃組合，包含特製腐乳醬、椒鹽、法國長棍麵包、松露紅藜麥馬鈴薯泥、水耕鮮蝦沙拉佐檸檬油醋襯帕達諾起司、8吋烤肉桂蘋果派乙個，每組4,299元，消費者預訂兩隻火雞或一組禮籃，再享大台北指定地區外送免運費。

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