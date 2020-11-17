網家(8044)旗下PChomeSEA東南亞跨境電商服務攜手泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼等五國的知名電商平台，在雙11期間強推台灣優質商品，結合當地平台夥伴資源行銷推廣，推出下殺折扣及全館免運費等眾多優惠活動，獲得當地消費者熱烈回響，雙11檔期活動期間東南亞五大電商平台PChome Thai、Tiki、Qoo10、Youbeli及Blibli銷售業績及網站流量翻倍成長，成功推廣台灣商品至海外市場。

迎接年度盛事雙11購物季，PChomeSEA首次與東南亞五國知名電商平台PChome Thai、Tiki、Qoo10、Youbeli及Blibli聯手合作雙11活動，不僅針對不同地區消費者文化及習慣，推出專屬促惠活動，包含商品語言文案翻譯、在地KOL開箱影片曝光、Google廣告投放及Facebook粉絲專頁貼文導購等，各平台皆祭出全館免運費及下殺優惠，當地夥伴平台更助力於平台雙11活動提高曝光PChomeSEA商品，甚至提供平台資源推出滿額優惠折價券及電子支付金流回饋最高11％。

觀察東南亞消費趨勢，台灣知名食品品牌、保養、面膜等美妝產品及生活家電產品受消費者喜愛，相關商品於雙11活動檔期內更祭出超深折扣4折起，結合在地電商平台的銷售通路及行銷資源，掌握當地消費者喜好，帶動雙11期間合作平台網頁流量成長近3倍、業績成長近9倍的亮眼成績。

PChomeSEA與東南亞五大指標性電商平台合作結盟，提供台灣賣家單一店家於多國銷售服務，並具備多元媒體宣傳曝光及行銷活動推廣，再加上便捷的金、物流服務，商品可於台灣集貨降低成本，且台灣賣家無需開通外幣帳戶，即可透過台幣提領交易收入，解決跨境電商面臨的困境。

(時報資訊)