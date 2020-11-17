澳洲央行周二發布11月3日政策會議記錄，在將基準利率調降至歷史新低後，該央行承諾必要時，已經準備好提供更多政策激勵措施，且將以擴大量化寬鬆（QE）為主。不過，隨著澳洲爆發新疫情，這個承諾可能即將受到考驗。

澳洲央行在會議記錄中表示，決策委員會認為採取負利率「並非明智之舉」，任何進一步的行動將牽涉到擴大債券收購，未來的重點將是收購政府公債計畫，而必要時，委員會準備採取更多行動。

澳洲央行決策委員會在11月3日的會議上決定將其基準現金利率調降15基點，至0.1%，再創歷史新低，並宣布擴大公債收購計畫，在未來6個月將收購1000億澳元的較長期政府公債。該央行並承諾將維持基準利率不變，直到通膨穩定保持於2%～3%目標區間。

不過，澳洲南澳省近日打破零確診記錄，再度出現本土感染病例，可能不利於消費者信心與支出，將使央行政策面臨考驗。決策委員會強調，在一段相當長的時間，貨幣政策與財政激勵措施都需要兼備，央行承諾至少在未來3年不會提高基準利率。

委員會並提到超低利率已成為全球現象，這將影響匯率與資產價格。澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）周一強調，澳洲必須調降利率以符合其他已開發國家的利率水準，否則將面臨本幣升值的風險。此外，他亦提到，如果其他主要央行都將利率調降至負值，那麼澳洲央行或許將不得不跟進，不管有多不願意。

(時報資訊)