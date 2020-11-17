搶攻年菜外賣與宅食經濟商機，位在萬華的台北凱達大飯店即日起推出外賣「牛轉乾坤年菜套餐」並開放預購，同時推出早鳥優惠，於2021年1月31日前預訂付款，即享早鳥8折優惠，全套7道菜原價8,560元，只要6,848元，另外預購3道年菜以上並付清全額，另贈凱達精美保溫袋1個。

凱達大飯店「家宴」中餐廳今年推出的「牛轉乾坤年菜外帶」，菜色多元豐富，並可單品預購，強調口味經典且高CP值。其中「蘇東坡墨跡東坡肉」是家宴全新創意菜色，主廚將這道古今名饌以墨魚汁、竹碳粉入菜，經過6小時滷製，乍看彷彿是蘇東坡作詩時不小心打翻硯臺渲染而成，外觀烏黑閃耀散發濃郁醬香，最後點上金箔增添幾分貴氣。

湯品「家宴農家酸菜魚」是將宜蘭的高山泉鱸魚以及關西北埔客家酸菜，放入熬煮8小時的高湯中，並融合傳統川菜料理手法，讓鮮嫩魚肉細膩地吸收酸菜、泡薑，再加入川菜之魂－藤椒油，酸菜香氣撲鼻，伴隨微麻口感。「青花椒魚露雞」將雞肉放進主廚自製潮式滷水中，低溫浸泡熟成，以上等大紅袍花椒醬汁與藤椒油交替澆淋，辛香四溢，再鋪上新鮮青花椒串，入口後麻中帶香、衝擊味蕾。

「五柳百花山泉鱸」是源自台南的傳統家常菜，五柳意指將五彩繽紛的食材切絲入鍋，條條分明、大小相同，加上採用來自宜蘭的山泉鱸魚，口感鮮嫩彈牙，營養價值豐富；延續去年得獎菜色「藜麥南瓜雙臘紅麴米糕」精選台灣在地新鮮食材，外觀繽紛的五行食材，養生健康又美味。

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