馬力歐16日錄JET《命運好好玩》，他今年以《國際橋牌社》奪金鐘男配，問到獎金如何使用，他笑回：「獎金存起來，留著下一個寒冬，台灣演藝圈現在已進入寒冬，只要我沒接到的就是寒冬。」敲鐘後戲約多了2到3成，他自謙是好運，連老爸都說「得獎是僥倖」。他金鐘典禮當天難得以帥氣西裝亮相，為整體搭配，皮鞋故意不穿襪子，結果被老爸狂念，還為此請教西服公司，幸好得到造型很好的稱讚。

受疫情影響，前半年工作受衝擊，馬力歐坦言，「我很怕沒有工作，3月到9月我是慌的，幸好之前存了很多糧食，那段時間都是短期工作，演員能拍八點檔就是中樂透」。今年敲鐘老婆相當開心，也覺得老公是自己的驕傲，但馬力歐自認，「這只是個紀錄，你曾經有一年表現得不錯，我甚至覺得這是給自己壓力，去外面演戲，別人會覺得你一定很厲害，其實沒有，我們哪有每個角色都得心應手」。

馬力歐（右）錄何篤霖主持的《命運好好玩》。（JET提供）

馬力歐表示：「我唯一驕傲的就是演技很自然，其實說真的，活到快50歲，人生經歷很多事情，現在比較挑戰的，就是台語不太流利，沒有國語得心應手。」他最想演反派角色，「其實壞人、苦情角色我都可以，最怕遇到不溫不火的角色，那反而是最難的，以前我都演甘草人物，很感謝舜哥（許效舜）跟邰哥（邰智源）過去的教導」。

(中時 )