「哈林」庾澄慶與前妻伊能靜的18歲兒子小哈利，日前才因穿女裝照片，在網上引發熱議，而小哈利今（17日）凌晨則在IG限時動態曬自拍，還額頭打上「我要休學」，令人震驚，不過小哈利稍早趕緊在IG限時動態澄清：「本人現在很開心的在上大學，還打算畢業，請不用擔心。」

小哈利限時動態全文。（圖／取材自小哈利Instagram）

伊能靜今年3月過生日時，才在微博感性寫下，小哈利今年給她的生日禮物是考上倫敦中央聖馬丁藝術學院和紐約帕森斯大學，看到錄取信的當下，伊能靜開心痛哭，也分享母子的特殊感情「如果我曾給予他的每一分愛都成就了他成為自己的自由，那麼他也成就了我能愛人卻不需要佔有的能力」。

原本將出國讀書的小哈利，卻在今凌晨在IG限時動態曬自拍，還在額頭打上字幕「我要休學」，短短4字讓人震驚。不過小哈利稍早趕緊在IG限時動態表示，休學是開玩笑，只是一個濾鏡而已，並澄清：「本人現在很開心的在上大學，還打算畢業，請不用擔心。」

其實18歲的小哈利相當多才多藝，哈林日前就開心曬出兒子送他的畫作，他噴父愛直呼：「我家大寶哈利送我的生日禮物！我覺得好棒！超喜歡！」而伊能靜參加陸綜《乘風破浪的姐姐》時，小哈利就曾幫媽媽編舞，身材高挑的小哈利，跳起舞來架式十足，扭腰擺臀的氣勢更是不輸媽咪伊能靜，有著韓系花美男顏值的小哈利，完美遺傳爸媽的顏值與表演細胞。

(中時新聞網)