知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」接連爆出團員退團，不只是一代團員凡凡、瑋哥，日前又宣布15歲成員少安（小地精、地精王）早已離開，引發外界討論，酸民們也紛紛猜測退團原因，對此酷炫也親自解釋，回嗆酸民：「解約關你們酸民屁事，走心給你們看」。

酷炫在最新發布的影片說道，由於和少安相處，才讓他變得喜歡小孩，把對方當成兒子在疼，但是少安才15歲就已經是小有名氣的網紅，他也知道少年得志大多不會有好結果，肚子裡要有點墨水才拍得出好作品，因此希望對方從零開始，暫時放下網紅身分，好好專心念書。

酷炫也回應酸民：「我相信我是不會看錯人的，他身上一定有你們看不到的潛力和特質。」希望少安能學好跳舞，擁有一技之長，目前少安也已經回到學校念書，最後一次更新頻道已經是2個月以前的事，現在只透過IG、臉書分享日常，回歸單純當學生的日子。

酷炫親自拍影片解釋少安的情況。(圖/翻攝自YouTube)

事實上，前陣子退團成員瑋哥才鬧得滿城風雨，受訪證實已離開團隊，並爆料老闆酷炫，讓孫生抱不平，怒指瑋哥「整天裝可憐自己不打拼」，演變成反骨大亂鬥的局面，而早就離開的焦凡凡，過去也曾和酷炫出面回應退團一事，當時兩人就提到他們曾大吵沒有聯絡，但和好後也昇華到用另一種方式合作。

(中時新聞網)