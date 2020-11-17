連鎖超市全聯福利中心昨（16）日在臉書粉絲團PO出一篇發熱衣文案，以「#一句有溫度的話」配上多張暖心圖，讓網友們看完後幾乎全跪了，直呼「真的立即有感！」覺得體感溫度激增。

全聯公開發熱衣文案「一句有溫度的話」，讓網友們看完後全跪了。（圖／截自臉書全聯福利中心）

全聯16日在臉書粉絲團公開發熱衣文案，吸引眾人目光。（圖／截自臉書全聯福利中心）

冬天腳步接近，雖然這幾天氣溫回升，不過中央氣象局預告，本周五晚上開始北部、東北部將變天轉涼，下周還有新一波更強冷空氣南下。全聯昨天在臉書公開最新發熱衣文案，貼文寫道「寒冷的冬天，我不再害怕。因為有你，做彼此最溫暖的發熱衣；做彼此最炙熱的小太陽。施比受更有福，生活中，有你＃一句有溫度的話，體感溫度激增」。

全聯並在貼文中標記「＃暖到燒起來」、「＃不再畏寒」、「＃感謝有你」、「＃心情三溫暖」、「＃你再講看看」，讓大家接龍，一起寒風中前行。

文案曝光後，瞬間吸引眾人目光，已有將近5000個讚，網友紛紛回應「火都升起來了」、「這溫度有點太高了」、「真不愧是道行極深的套路專家，全聯法師」、「顱內溫度直接破百」、「熱熱的麻～」；也有網友笑說「可是小編，這禮拜暖熱內」、「現在25°C」、「我買兩件，可以給我打折嗎？」。

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(中時新聞網)