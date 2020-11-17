蔡正元2016年在臉書上指稱政論節目主持人彭文正、李晶玉夫婦赴美生子，返台後「詐健保」，遭彭、李2人提告求償400萬元。一審判蔡勝訴免賠，二審高等法院今（17日）宣判，逆轉判蔡要賠20萬元，並在臉書刊登道歉聲明7日，可上訴。

蔡正元2016年3月30日在臉書粉專張貼：「彭李兩人…結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣『詐健保』」等言論，隔天又在「連正上線」LINE群組張貼。彭文正、李晶玉認為名譽受損，各向蔡求償200萬元，並在《中國時報》4大報刊登道歉啟事。

一審士林地院認為，蔡正元根據新聞報導評述「赴美產子」、「陸生健保」等與公共利益相關事務，並非專以侵害彭2人名譽為目的，且2人身為全國知名公眾人物，較一般私人有更強的澄清能力，且應接受社會大眾的檢視和監督，判蔡勝訴免賠。

二審高院則有不同見解，認為蔡正元的言論並非主觀價值判斷的評論，而是可證明真偽的事實陳述，既然李晶玉、彭文正並未詐領健保，蔡僅以新聞報導為依據，無視2人的澄清聲明，又未進行其他合理查證，就應負侵害名譽權的損害賠償責任。

刑事部分，彭文正夫妻倆另自訴蔡正元妨害名譽，高等法院已判蔡無罪確定。

(中時 )