為了表彰卓越棒球人，傳承教育棒球精神，推廣棒球運動，兄弟象創辦人洪騰勝適逢飯店週年慶，將於12月19日於龍潭兄弟棒球場舉辦退役明星球員軟式棒球邀請賽，免費開放球迷入場應援加油，並於球賽結束後在室內棒球練習場舉辦自助晚宴。

洪騰勝，有感於台灣棒球發展百年，職棒成立至今亦已31週年，身為台灣國球的棒球，卻還沒有一座棒球名人堂，為了表彰卓越棒球人，傳承教育棒球精神，推廣棒球運動，因此圍繞著桃園龍潭棒球場興建了台灣首座棒球名人堂與名人堂花園大飯店。

12月19日下午1時至4時於名人堂花園大飯店龍潭兄弟棒球場進行退役明星球員軟式棒球賽，目前確定的球員名單如下：（依筆畫順序排列，球員陸續邀請中）

投手：

方復興、吳俊良、吳俊億、李杜宏、杜福明、康明杉、張永昌、曹竣崵、陳義信、陽介仁、陽建福、黃平洋、劉義傳。

捕手：

王宸浩、洪一中、陳文賓、陳彥成、陳瑞昌、曾智偵、蔣坤珄、賴崇光。

內野手：

王光輝、江仲豪、吳思賢、吳復連、李安熙、林仲秋、林華韋、姚百川、張適閔、郭建霖、陳瑞振、黃世明、黃忠義、鄭幸生、羅世幸、羅國璋、羅敏卿。

外野手：

王俊郎、吳俊達、吳哲宗、李文傳、李居明、卓天麟、林振賢、武建州、陳振賢、陳該發、黃煚隆、劉芙豪。

比賽結束後晚間6點還舉行球迷同樂夜，球迷能與退役球星一同享用晚餐。

(中時 )