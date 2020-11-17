國民黨上午宣布成立電商中心，成為國內首設電商中心的政黨。黨主席江啟臣表示，電商中心的重點不是營利，而是把黨與青創、文創及新創結合，「募集人心才是目的」，本月正逢126歲黨慶，電商中心開幕象徵百年老黨又再向前邁進一步，將來收入的一半要當作青年培育基金，所以支持者購買商品也是給予年輕人支持。

江啟臣表示，他當了黨主席發現黨內有不少衣服、帽子等文創商品，常有支持者問他「要去哪裡買？」他只能說要到黨中央，但是網路時代，為何還要這麼麻煩？因此他請文傳會與青年部研究如何方便大家買到百年老店的經典，經過一段時間溝通及克服障礙，最終「我們做到了」。

他說，此電商中心開幕不是為了營利，重點是如何藉此平台把國民黨結合新創、文創、青創，126年前的興中會就是一群年輕人憑著理念成立，國民黨一開始就是有理想、抱負的青年黨、革命黨。電商中心不光為了行銷或營利，每筆單購買，哪怕只是一支筆、一頂帽子，都是對國民黨理念、理想和年輕人的支持，因此營利不是最重要的目標，「賣小物、規劃募款，都是募集人心的過程」，商品需要成本與人力，營利只是負擔成本，重點在希望大家認識國民黨、親近國民黨，進而加入國民黨，「不要虧損就好！」

國民黨還有限量版的「台灣通史」。（黃福其攝）

江啟臣說，他堅持所有商品都要MIT，結合台灣在地有故事的素材、設計，把這些元素全部縫製在裡面，變成國民黨的原創商品，「裡面不只國民黨，還有中華民國的元素」，希望買的人支持國民黨，也支持中華民國，因為收入的一半做為青年培育基金，購買商品就是支持年輕人。他希望藉由電商中心，讓大家看到百年政黨創新的一面，國民黨DNA有創新的元素，未來會有更多文創青創的商品，本月剛好是國民黨126歲黨慶，此時成立電商中心，象徵國民黨在網路化、數位化、現代化再向前邁進一步。

江啟臣拿著文創商品「黨徽抱枕」，大呼「擁抱國民黨，擁抱中華民國」。（黃福其攝）

江啟臣也秀出過去連戰當主席時，製作的限量版「台灣通史」，並抱著黨徽抱枕說「擁抱國民黨，擁抱中華民國」。國民黨副祕書長李彥秀表示，「國父不只給我們三民主義，還給了我們創新的精神」，這次除了有新的文創商品，還有限量的「台灣通史」。國民黨文傳會主委王育敏秀出國民黨黨徽悠遊卡說，最近黨徽非常紅，紅到民進黨都想搶過去，大家可來購買。

兼任電商中心執行長的青年部主任陳冠安表示說，這次電商採用過去利用率較低的[email protected]官方帳號「中國國民黨KMT」為平台，一次整合過去黨多頭馬車的販賣管道，更能針對國民黨支持者的社群媒體習慣，運用大數據來精準行銷。

他說，首波商品將配合黨慶和110年元旦，以「ROC FOREVER」作為主視覺，推出潮T、潮帽和環保袋三項文創產品，總額9999件的商品，象徵中華民國長長久久的祝福意涵。除了推出新產品外，也會與文傳會和大陸部合作，找出國民黨過去的經典商品，讓支持者有更多種選擇。未來除了衣飾，也會結合文創設計，配合節日與活動，開發新的產品。

(中時 )