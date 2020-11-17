台南柳營尖山埤上游保安林地涵蓋223公頃私有地，各級民代爭取14年，終於開始分區分段解編。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市柳營區尖山埤編號2016號保安林、總面積逾96公頃的私有林地，經過地方民眾、民代14年的爭取下，終於在日前審議通過解編，還地於民，但仍有超過一半土地未解編，南市府將持續建議並辦理，在未完成解編前，建議中央應擬定補償方案，以降低私有保安林所有人的損失。

尖山埤水庫當初為供應製糖及蔗田灌溉需求興建，上游畫設的保安林面積共有889公頃，周邊柳營旭山一帶共有約223公頃私有地也被納入其中，80多年以來開發受限，當地居民多種植果樹、竹子維生，卻因土地用途，連天然災害農損補助都無法請領，當地民眾爭取解編保安林已有14年時間。

林務局2017年時，公告要收回位在尖山埤水庫周邊租借給台糖的造林地，並要求農民移除位於土地上的農作占墾、占建物，讓一直居住在當地的數百戶民眾不滿，還打算要成立原墾原住居民自救會，要跟公部門抗爭到底。

南市府農業局指出，柳營尖山埤第2016號保安林的私有地，10年前曾解編約10公頃，中央後續即未再同意解編，在各級民代持續爭取下，中央保安林審議委員會13日舉辦會議，通過解編2至4級坡111筆林地，總面積96.41公頃。

農業局表示，尖山埤水庫已轉型作為觀光遊憩使用，原受益或保護對象已不存在，自14年前開始申請解編，目前採分區分段方式進行，解編面積已達106.5公頃，還未到私有地半數，未來將建議中央繼續推動解編。

(中時 )