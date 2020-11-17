中興大學17日表示，該校16日與金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄，由興大副校長周至宏，及金屬中心執行長林秋豐代表簽約，雙方將共同成立「智慧製造及金屬科技策略聯盟」，致力於智慧機械、製造技術與金屬科技前瞻研究，並共組研究團隊，深化雙方的合作案。

未來雙方將共同投入經費，針對前瞻課題，結合研究能量及建置研發平台，提供在地化智慧製造對策，培養跨領域菁英人才，作為「台灣製造」的堅強後盾。

興大指出，台灣擅長大量生產和代工製造，已在全球產業鏈分工上，占有一席之地；如今，面臨全球化市場變動、世界各國爭取製造業回流與大陸製造的低價競爭，使得台灣製造業面臨極大壓力與嚴峻考驗，因此，亟需新的轉型動能，以重建產業競爭力。

由於台灣本身具備優良3C／半導體的量能，可透過跨域研發整合與人才養成，將工業技術快速導入智慧互聯、智能感測及控制及機器人等方面，提升製造生產具有智慧化與決策化功能，進而引領台灣產業邁向新的升級契機。

中興大學作為中部唯一研究型頂尖大學，在智慧機械與智能化製造人才培育，享有盛名；金屬工業研究發展中心多年來輔導國內金屬及相關製造工業升級，為國內少數能提供系統整合方案服務的法人研發機構。此次合作希望促進產業轉型、達到產學研鏈結的最大效益。

此活動也特別邀請到興大副校長周至宏，演講「智慧製造的發展與趨勢」；金屬中心精微成形研發處長林崇田，剖析「金屬科技與智慧製造」；更邀請口罩工具機國家隊靈魂人物-精密機械研究發展中心總經理賴永祥，針對「金屬加工暨工具機產業發展趨勢」，發表精闢看法。

(工商 )