搶攻感恩節商機，雲朗觀光集團旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義同步推出期間限定「感恩節火雞禮籃」，同時飯店並各自推出不同的住房與餐飲活動爭取民眾青睞。

君品酒店更首度推出「一泊二食八寶雞住房專案」，入住行政樓層客房享用「感恩八寶手扒雞雙人分享餐」，每晚6,800元起。11/26（四）至11/29（日），雲品溫泉酒店丹彤自助餐廳也推出「感恩火雞餐」，供應火雞料理與南瓜派，還舉辦「玉米剋星」剝玉米比賽與「南瓜跑跑」滾南瓜比賽等親子活動，完成指定任務皆可獲得精美小禮，入住套房每房再贈送火雞造型點心組。11/26（四）感恩節當天，翰品酒店桃園Happy Hour供應感恩節限定火雞三明治，於大廳打卡牆寫下感恩小卡拍照上傳再送小禮物。

翰品酒店高雄贈則送房客應景小點心，若11/24（二）前預訂品日式料理「烤雞饗宴 感恩禮籃」享優惠價1,999元。翰品酒店花蓮則舉辦感恩節線上小卡傳情活動，兆品酒店嘉義除了推出外帶「感恩節火雞禮籃」，凡住宿或用餐加入官方Line並參與「兆亮你心」活動即完成抽獎報名，將於2021/1/1抽出15位幸運兒，有機會獲得經典雙人房住宿卷、嘉義知名沙鍋魚頭組合餐或西班牙進口葡萄酒等多項好禮。

感恩節是美國重要的傳統節日之一，在這感謝豐收的日子，君品酒店雲軒西餐廳推出「君品傳家八寶火雞分享宴」，即日起至12/31午、晚餐時段每位1,880元+10％。除此之外，為符合小家庭需求還推出許多外帶餐點，包含經典熱賣的「傳家八寶火雞禮籃」售價5,880元，包含法式胡桃派、美式南瓜派等多樣單點品項售價280元起。住房也首度推出「一泊二食感恩八寶手扒雞」住房專案，入住行政樓層客房，內含翰林軒早餐2客、客房餐飲「感恩八寶手扒雞雙人分享餐」，每晚6,800元起。另外，凡於11/26至11/29期間入住，還可參與感恩節主題房限定體驗「咕迪香氛擴香磚感恩節手作課程」及6樓商務中心舉行的「吃玉米大賽」，趕緊趁著感恩時節與親朋好友相聚，歡度美好時刻。

在北美感恩節就像是華人的團圓圍爐，代表著團聚的日子。感恩節也是紀念美國移民的故事，1620年一艘載著被宗教迫害的清教徒，逃離英國遠渡重洋來到了美洲新大陸，由印地安人教導水土不服的新移民們種植玉米，讓他們獲得第一次的豐收。感恩節就是紀念這一次重要的收割。美國林肯總統在南北戰爭期間，希望分裂的國家能有一個團結的契機，因此訂在每年11月的第四個星期四，將這充滿歷史意義的日子變成了節日。

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