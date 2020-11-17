RCEP簽約對台灣影響有多大？行政院長蘇貞昌今（17）日受訪時表示，政府跟業者早已超前部署，而且也有很多業者已在各國完成布局，「衝擊當然會有，但不是那麼大」。另外，蘇揆也透過臉書指出，台灣出口RCEP國家總金額早就達到72％零關稅。

蘇貞昌今天第十度赴立法院提出施政報告並備質詢，在會前接受媒體採訪，被問到亞太15國簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），台灣有無因應之道時，作上述表示。

蘇貞昌表示，RCEP已經談了多年，政府跟業者都早已超前部署，有很多業者也都已經在各國完成布局，而且台灣外銷的電子產品等七成以上免關稅，「衝擊當然會有，但不是那麼大」。

蘇貞昌接著說，這凸顯出為何政府一直再加強台美之間的經貿關係，事實上台美之間高達新台幣2兆4,300多億元的經貿往來，同時美商在台灣投資超過7,000億元，政府也積極進行經貿布局，就是能走向國際，這才是對台灣最好。

另外，蘇揆也透過臉書表示，台灣出口RCEP國家總金額早就達到72％零關稅，加上，中美貿易戰供應鏈加速重組，台灣超前部署，新南向千大台商總營收破新台幣4.26兆，政府投資台灣三大方案吸引台商回流1.1兆元，「請放心」。

蘇貞昌說，今年會是台灣有史以來GDP最高、台股指數最高的一年。就在此時，經濟部次長陳正祺已經搭上赴美的飛機，將與美國展開經貿對話。台灣在新南向國家的產品市占率、總營收雙雙節節升高、台商回台投資也已經突破1.1兆元。台灣要向外走出去，政府不必犧牲國家主權。增加國內產業競爭力、爭取全球供應鏈上的有利地位、在國際上替台灣多交朋友，才是正道。

歷經八年磋商，亞太15國15日在東南亞國協峰會簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」，涵蓋東協10國、中國及日韓紐澳等五國的全球最大自貿區誕生，關稅廢除率達91％。

(工商 )