配合抗旱 台南河樂廣場18日起暫停戲水 12:172020/11/17 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為配合抗旱，台南河樂廣場戲水區將於18日起暫停供水。（南市府工務局提供／李宜杰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水情告急，台南市觀光景點河樂廣場親水池為配合抗旱，將於18日起照常開園、但暫停供水，至於何時重啟戲水區，市府工務局表示，將視水情狀況調整。 台南市將於18日起減壓供水，為配合加強辦理抗旱工作，南市府工務局於今日（17）固定休園日進行環境及水池清潔維護後，即暫停戲水池供水，但18日仍照常開園。另外，涉及民眾生活及健康之廁所仍將正常供水。 工務局表示，籲請民眾養成節約用水的習慣，共體時艱，珍惜水資源。另外，雖然河樂廣場目前暫停供水，但仍歡迎民眾造訪，感受不同風貌，體驗另類情境。 (中時 ) #供水 #廣場 #工務局 #民眾 #抗旱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 榮總生活廣場 獲金擘獎肯定 04:102020/11/17 產業．科技 台南山上花園水道博物館延長夜間點燈時間 夜行民眾安心 14:452020/11/16 寶島 創櫃公司投資媒合會 18日登場 04:102020/11/16 證券．權證 高雄體感重裝部隊 18日台北大會師展示新創實力 11:232020/11/16 財經 桃園農民改種蕎麥 抗旱又美觀 04:102020/11/17 地方新聞 國民中小學節能小劇場競賽 活動圓滿成功 04:102020/11/17 產業財經 首屆ColorPro國際攝影大賽 得主出列 04:102020/11/17 證券．權證 苦戰18年 沃爾瑪退出日本 04:102020/11/17 全球財經 還與去年人 共藉西湖草（上） 04:102020/11/16 兩岸藝文 一人中獎四人同行 專屬訂製台灣秘境抽百名幸運兒 06:002020/11/17 風格 寶島熱門新聞 孫安佐新生初體驗 醒吾科大英語體驗營撂英文暴力上桿驚豔全場 - 寶島 《影子背後》台中開麥拉 正妹里長成「嬌」點 - 臺中市 台南玉井運動公園改善等無錢 蚊子游泳池將填平成草坪 - 寶島 金門醫院表揚醫師 2人專業和愛心獲肯定 - 寶島 新社花海4天吸40萬人 百合室內展館百花爭豔 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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