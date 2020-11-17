水情告急，台南市觀光景點河樂廣場親水池為配合抗旱，將於18日起照常開園、但暫停供水，至於何時重啟戲水區，市府工務局表示，將視水情狀況調整。

台南市將於18日起減壓供水，為配合加強辦理抗旱工作，南市府工務局於今日（17）固定休園日進行環境及水池清潔維護後，即暫停戲水池供水，但18日仍照常開園。另外，涉及民眾生活及健康之廁所仍將正常供水。

工務局表示，籲請民眾養成節約用水的習慣，共體時艱，珍惜水資源。另外，雖然河樂廣場目前暫停供水，但仍歡迎民眾造訪，感受不同風貌，體驗另類情境。

(中時 )