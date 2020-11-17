甘薇被拍秀美腿上街購物。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

甘薇和賈躍亭育有3個小孩。（圖／翻攝自甘薇521微博）

大陸女星甘薇和韓雪、白冰、景甜被封為「京城四美」，今年36歲的她12年前和身家百億的「樂視控股集團創始人」賈躍亭結婚，去年10月賈躍亭申請破產，離婚傳言因此而起，還傳甘薇拿了千萬贍養費，先前甘薇傳遭限制出境，房子還被法拍，近日有媒體拍到她近況，某日穿著短褲露出美腿，拎名牌包逛商場，生活依舊多采多姿。

2008年甘薇與有「陸版賈伯斯」之稱、身家420億的賈躍亭結婚，兩人生有2女1子，甘薇也沾老公的光，成為樂漾影視創始人兼總裁。去年樂視網陷經營危機，賈躍亭在美國申請破產重組，傳兩人選擇離婚，但甘薇沒承認也沒否認，只發文說：「這個世界美好總要多於陰暗，歡樂總要多過苦難，你的努力和堅持一定會有回報的」。

今年7月，陸媒報導，甘薇所擁位於北京東四環的一處房產8月28日至8月30日將被拍賣，起拍價為1545萬元（約6486萬台幣）。而甘薇先前無奈表示：「謝謝一直陪在我身邊的親人，朋友們……體會世態炎涼，人情冷暖後，有你們是彌足珍貴」。

據《網易娛樂頻道》報導，甘薇近年因失信被限制高消費2次，最近在北京某商場捕獲她現身，當天她乘坐司機開的名車，戴著口罩的她手上拎著名牌包，逛街買完一輪後，晚上又和朋友相約吃飯，晚間十時左右再坐名車回豪宅，結束奢華閒適的一天。

(中時新聞網)