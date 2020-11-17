新北市新店央北青年社會住宅，上周傳出1周內3次電梯故障，市長侯友宜今（17日）出席市政行程時表示，央北社宅雖然完工仍有些小瑕疵，使用上的小瑕疵，「要立即改進做到好！」絕對不允許有做不好的地方，施工品質要顧好。

新北市長侯友宜今（17日）主持新店區綠湖公園地下停車場動土典禮。（葉書宏攝）

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