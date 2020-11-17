央北社宅1周內3次電梯故障 侯友宜：「要立即改進做到好！」 12:242020/11/17 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（17日）主持新店區綠湖公園地下停車場動土典禮。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店央北青年社會住宅，上周傳出1周內3次電梯故障，市長侯友宜今（17日）出席市政行程時表示，央北社宅雖然完工仍有些小瑕疵，使用上的小瑕疵，「要立即改進做到好！」絕對不允許有做不好的地方，施工品質要顧好。 新北市長侯友宜今（17日）主持新店區綠湖公園地下停車場動土典禮。（葉書宏攝） (中時 ) #央北 #侯友宜 #故障 #電梯 #北社 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅智強進軍podcast 侯友宜首集大爆料：曾被槍抵頭 09:272020/11/17 政治 總太百億新案 搶搭中捷宣傳 04:102020/11/17 證券．權證 編‧輯‧室‧報‧告－買房看Location 存股要看…… 04:102020/11/17 專題周報 國父紀念館站2號出口電扶梯增設完成 17日重新開放 15:022020/11/16 寶島 中央軸帶啟用 翻轉五股垃圾山 04:102020/11/16 地方新聞 高市降空汙 2030公車全面電動化 04:102020/11/17 地方新聞 天津寧河「聯農帶農」撐鼓農民腰包 04:102020/11/17 兩岸新聞 花211億 淡江大橋媲美雪梨 04:102020/11/17 地方新聞 丁怡銘請辭獲准 侯友宜：關鍵沒解決民眾疑慮 11:022020/11/16 政治 丁怡銘請辭獲准 侯友宜：關鍵沒解決民眾疑慮 11:382020/11/16 政治 生活熱門新聞 北科大正妹副教授戀男學生 教評會處分出爐 - 生活 正妹清涼取貨遭偷拍照曝光 不肖宅配員傳群組網瘋傳 - 生活 變天！北部好天氣到周五 下波冷空氣更強 - 生活 長輩無意間噴出「粉紅肉塊」？網驚：出事了阿伯 - 生活 車位都省了 高雄美濃超狂停車法曝光：空間管理大師 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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