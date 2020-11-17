新北市新莊區16日晚間9時許發生死亡車禍， 36歲張姓女騎士行經中正路口時與余姓機車騎士擦撞後倒地，遭後方吳姓女騎士直接輾過張女頭部，張女送醫不治，經警方調閱監視器找到余男，余男稱「以為與我無關」，警方將余男、吳女分列肇事逃逸、過失致死嫌疑人，目前死因仍待釐清。

據了解，越南籍張姓女移工，來台約2年，在美商公司擔任作業員，與丈夫同住在新莊，張女16日晚間9時許騎車返回家，行經新泰路口時突然向左偏移，與左後方的22歲余姓廚師騎乘的機車發生擦撞，當場重心不穩摔倒在地，隨後遭25歲張女騎士輾頭不治。

警方調閱監視器畫面，還原車禍事故狀況時，余男在車禍後，僅在現場停留一下子便自行離開，警方17日凌晨2時許通知他到案說明，余男向警供稱，當下有感覺右後照鏡擦撞到人，後來見張女遭輾，詢問其他民眾「我是不是有撞到東西」，民眾回「沒有，是其他人撞到」，以為與自己無關才會自行離開，訊後將被依肇逃罪嫌移送法辦。

(中時 )