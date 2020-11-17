專業醫材廠達亞(6762)預計將在12月中旬掛牌上櫃，明年營運表現將比今年好，並將啟動擴產計畫，新廠預計將在2023年完工，屆時將為營運添新活水，今日開高後隨即翻黑整理，股價壓低在平盤下方。

達亞2019~2020年營運成長來自Ethicon手術吻合器，2021~2024年營運成長預期將來自Credence的安全針頭、Ethicon數位手術系統平台(包括手術機器人)、CGM、Bigfoot的胰島素注射器／幫浦／人工胰臟、Boston Scientific的Lotus、Procept的水刀機器人等，2025~2030年營運動能目前也已有準備，有機會來自Bigfoot人工胰臟及Ethicon數位手術系統平台(包括手術機器人)。

達亞前10月營收4.63億元，已超越去年全年度，去年度的EPS達5.58元，今年前3季已高達8.2元，今年獲利有機會賺進一個股本，在明年進行新廠擴建規劃，2023年投產，其中部分產能將投入手術機器人的開發。

達亞國際為醫療器材專業製造廠，提供醫療器材零組件的模具開發與製造、零組件射出成型、半成品與成品組裝，公司專精於醫療器材二類及三類產品零組件生產製造研究開發與設計，並致力於發展醫療器材製造與組裝核心技術，從產品製造可行性評估、模具設計與製造，射出成型、次製程及成品組裝、委外滅菌製程等，提供完整服務及穩定品質，快速服務客戶的產品開發需求。

達亞目前配合醫療器材大廠及新創公司高達80家，超過5,300件醫療器材產品關鍵零組件生產經驗。目前客戶群除了母公司益安，其餘來自美國。

(時報資訊)