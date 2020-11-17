北科大34歲林姓女副教授與男學生「師生戀」，並公私不分，多次將研究資源獨厚給該生。教育部今天表示，北科大教評會已做成決議，林師違反教師聘約，給予書面告誡，並停止系上經費補助1年。

現年34歲的林師為台大化工系博士，之後曾到美國加州柏克萊大學進行博士後研究的工作，她31歲就擔任北科大副教授，前途相當被看好。不過今年7月時，她被爆料與小10歲、自己指導的男學生「師生戀」，不僅將許多研究資源獨厚該生，而且還用研究經費帶男學生出國玩，公私不分。

教育部表示，依據校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第7條規定，教師不得與有指導關係之學生發展違反專業倫理之關係，學校教師聘約第12條亦明訂「教師於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理之關係。」

教育部說，本案屬性平法規範之範圍，學校亦已將該媒體報導事件，以檢舉案交學校所設性平會，依性平法之規定程序調查處理，並由性平會依性平法第31條第2項規定，向學校提出調查報告及處理建議，對該行為教師之議處，則依學校教評會之審議決定執行。

教育部說，北科大校教評會最近做出決議，認定林師違反教師聘約，除給予書面告誡，並停止她申請系上經費補助1年。

(中時 )