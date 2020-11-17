香港律政司今早舉辦《基本法》頒布30周年高峰論壇。中共全國人大法工委副主任張勇表示，《基本法》構建特別行政區制度時，遵循了兩大原則，第一項原則是要構建以愛國者為主體的港人治港，不是什麼人都可以成為治港者。

星島網報導，張勇在論壇上又引述中共已故領導人鄧小平在30多年前的說話，指愛國者是真心誠意擁護香港回歸祖國，第二不做損害香港利益的事，第三不做損害國家民族利益的事。

張勇又指，《基本法》構建特別行政區制度中第二項原則是，實行中央授權下的高度自治，他強調，香港不是實行完全自治，而是依照法定授權而自治。他說，《基本法》是根據憲法制定，規定了特別行政區的制度，特別行政區實行的各種制度以《基本法》為依據，憲法中有關社會主義的政策及制度，不在香港實行。

張勇提到，中央對特區的監督權源於憲法，具備的方式包括工作溝通、表達關切、制定法律、解釋法律、修改法律和作出決定決議，而這些決定決議都由最高國家權力作出，有不可質疑的法律效力。

張勇表示，一國兩制作為新生事物，前進道路不會平坦，實踐的探索不會一帆風順，關鍵是想辦法解決問題。

(中時 )