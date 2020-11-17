太可怕了！一名女網友在網路上表示，她初次與男網友約會吃飯，男生卻暗示要不要去他家，女網友了斷拒絕後藉尿遁躲去廁所，但回到座位時，竟有大叔來告訴她「妳的飲料被下藥了」，把她嚇死「若沒有大叔提醒，或許就被性侵得逞了」。

這名女網友在校園論壇「Zuvio 校園」PO文，日前她跟一位在網路上聊天聊了半年的男生約在餐廳吃飯，一開始還覺得他人很不錯，滿正常的，一點異狀也沒有，但就在快吃完飯準備回家時，男生就開始一直暗示要不要去他家、還是旅館，「一直說他身體有點不舒服，想找個地方躺 」讓原PO覺得不對勁。

原PO表示，查覺到他有所意圖後，就立刻拒絕他並躲到廁所去，不料回到座位後竟看到一名大叔正在跟那男生吵架，並對著原PO說「我觀察他很久了，他剛在妳飲料裡下藥」，話才剛說完，那名下藥的男生就轉身落跑了，原PO也趕緊向大叔道謝救她一命，大叔也提醒她，跟陌生人見面真的要小心，飲料千萬不能離開自己的視線。

經過這次的事件後，原PO表示再也不敢跟網友約見面了，「現在冷靜想想後覺得好噁心！」而網友們也紛紛留言，「大叔好善良，和網友出去真的要注意一點」、「拿那杯飲料去驗，然後告他」、「大叔萬歲 讚美大叔 」、「有沒有報警？這很重要！免得下一個受害」。

(中時新聞網)