高市一名房仲協理阿基（化名）疑偷吃女下屬小萍（化名），小萍傳暴露下體私密處照片和情色影片給阿基，阿基則回「好久沒嘿咻了，妳在揪嗎？」、「屁屁洗乾淨喔」、「我好好舔一舔」，阿基妻子看到這些「鐵證」，怒將2人告上法院，求償60萬元，橋頭地院判賠30萬元；阿基與小萍不服上訴，被高雄高分院駁回，確定得付30萬元遮羞費給人妻。

根據判決書，阿基之妻控訴，丈夫是房屋仲介公司協理，小萍則是公司業務。阿基妻於2018年初發現老公與小萍互動曖昧，小萍的LINE暱稱為「喵喵」，她傳送暴露下體私密處照片、裸照以及性愛影片給阿基。

阿基則回傳「好久沒嘿咻了，妳在揪嗎？」、「弄得有fu一點，妳也可以偶爾來住」、「躺在床上想著喵喵的咪咪及大屁股」、「屁屁洗乾淨喔」、「下次試試嘿」、「下次（屁屁）洗乾淨，我好好舔一舔」等語。

阿基妻氣炸對2人提告求償60萬元，橋頭地院判賠30萬元；阿基與小萍不服上訴，小萍不否認有傳裸照，但辯稱裸照不是自己的。不過高雄高分院審理認為，照片上裸女的左側臉龐、鼻樑及嘴唇，經核對小萍大頭照及生活照，應該是她本人。

高雄高分院認定阿基與小萍有逾越一般社交的不正常交往行為，危害阿基妻的婚姻生活，認為判決賠償30萬元適當，駁回兩人上訴定讞。

(中時新聞網)