證交所表示，2020「鼠來寶 股市夯」網路闖關有獎徵答活動，已於11月13日結束，領獎期限至12月11日下午6時截止。

今年為第10屆舉辦網路闖關活動，證交所指出，此次活動反應熱烈，參加民眾非常踴躍，突破歷年紀錄，達28萬人次，全部活動共抽出1,120個獎項，送出48萬獎金。

證交所表示，今年的闖關題目多元，除證券市場基礎知識外，特別將投資風險與投資人常遇的問題，納入題目中，也希望投資人多多利用公開資訊觀測站，查詢了解上市公司及各項商品資訊，提高風險意識，並藉由網路活動無遠弗屆的散播力量，達到寓教於樂之最大宣導效果。

證交所期望藉由這個活動讓年輕人理財與風險管理觀念深化，未來投資更能掌握方向。此次校園組大專院校學生登錄成功人數占總活動之20％，其中，中國科技大學、虎尾科技大學及靜宜大學之學生，踴躍答題闖關，成為活動協辦單位。

證交所提醒中獎者，由於目前尚有多名中獎者未回復中獎資料，提醒參加活動之民眾及同學，把握最後領獎機會，至活動網站確認是否中獎，千萬別錯過幸運獎項。

(工商 )