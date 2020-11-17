華為分拆榮耀手機塵埃落定。由深圳市智慧城市科技發展集團與30於家榮耀代理商、經銷商共同投資設立的深圳智信新信息與華為簽署收購榮耀品牌相關業務資產協議。人事部分，消息指出，華為消費者業務首席運營官萬飆將帶領約6,000名華為人進駐榮耀。

目前，交易的具體細節尚未披露。騰訊新聞一線從知情人士處得知，16日晚華為召開的股東會議已確定了新榮耀公司的管理團隊以及人員安排。

該人士透露，將會有多位華為管理層空降至新榮耀。包括華為消費者業務首席運營官萬飆、榮耀總裁趙明、華為產品線副總裁方飛、華為消費業務中國區零售管理部部長楊健等。

據了解，萬飆將出任新榮耀董事長。內部人士確認，在華為內部通訊錄上，萬飆的職務訊息已全部清除。萬飆將發揮其擅長的供應鏈管理，以確保新榮耀公司產品所需各類晶片的供貨。

華為在聲明中稱，出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。所以，新榮耀如同一家新手機公司一樣，可以從高通、MTK、三星等購買晶片。而萬飆之前一直主管華為手機的供應鏈，市場經驗可謂相當豐富。

趙明將出任新榮耀CEO，負責公司日常運營，主要負責通路。過去幾年，趙明親自上馬抓榮耀管道建設，2019年榮耀的線下銷售佔比已經超過了線上。其他榮耀高層及團隊將保持不變。

原華為消費者業務產品線副總裁方飛將出任新榮耀產品線總裁，負責新榮耀產品線規劃。方飛此前主要負責定位年輕化的產品線，如華為nova、暢想、暢玩、麥芒等產品線。

原華為消費業務中國區零售管理部部長楊健將出任新榮耀零售管理總裁，負責全球零售工作以及部分管道管理。

由於此前榮耀與華為共用供應鏈，所以榮耀並沒有自己的供應鏈團隊。知情人士透露，除了萬飆過來時帶了很多二級幹部外，至少有6,000以上華為供應鏈員工加入了新榮耀。

如果屬實，加上榮耀原有人數，新榮耀員工大約有8,000人。華為、榮耀官方對此不予置評。

新榮耀未來如何發展，16日晚的股東大會也給出了方向，即圍繞AIot，加速榮耀「1+8+N」全場景戰略的全球落地。

分析人士指出，華為出售榮耀自救的同時，也是鴻蒙生態加速擴張的開始。鴻蒙生態需要更多玩家，而新榮耀在資本市場會是一個非常好的效果器。

(工商 )