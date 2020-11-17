澳門特首賀一誠16日發表《施政報告》，他提出要不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，強化執法力量。賀一誠表示，正研究修改澳門國安法，2009年所訂立的澳門國安法的框架性及原則性較強，但缺乏一部分的程序問題，故正研究程序問題，而現時已有執行機構，司警局已設相關部門。

《大公報》報導，賀一誠表示，澳門特區政府明年會推進保密制度的法律草擬工作。保密制度是對政府文件的分級評估，全球各地均有此制度，讓公務員明白文件屬於機密、保密或可以公開，完善政府機制，否則文件流出，也問責不到。

賀一誠又指，一直都有研究立法會間選、委任及直選議席是否要調整，議席調整非澳門政府的權限，要經全國人大常委會才能調整議席。

他表示，數年前的選舉已調整過1次，應該有比例制，澳門有33個議員，香港700萬人口也只是70個議員，反問澳門比例是否很低。他又以其曾作為立法會主席多年的體會，再增議席，可能不夠地方用，要一個新的立法會。

另外，對於「外來勢力」干預澳門，賀一誠指，不會說誰干預澳門，但澳門網絡安全方面，經常發現來自外地的駭客攻擊澳門的機構或大學，故政府要保護好本地的安全。

(旺報 )