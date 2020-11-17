國民黨立委葉毓蘭日前突然發現右耳聽不到電話，檢查後醫生判斷，應是梅尼爾氏症狀，提醒她不能大意，沒想到聽力卻持續惡化，醫師要求住院治療，更被提醒可能永久性聽損。13日在台大辦理出院後，葉毓蘭馬上到三軍總醫院進行高壓氧治療，情況逐漸好轉，而她也自比是「戰士」，「打針不怕痛吃藥不怕苦」。

從11月1日發現異常後，葉毓蘭積極求診治療，甚至服用最高劑量的類固醇，但情況仍不見好轉，耳鳴相當嚴重，就像右邊腦袋裡經常有共機擾台，吵到深夜難眠，就連醫師也不解為什麼聽力持續惡化。

到台大回診檢查結果太差，醫師要求葉毓蘭立刻住院治療並進一步檢查，排除腦瘤、腦血管病變，也使用類固醇、促進血液循環為主要療法，醫護甚至開始幫她心理建設，可能要接受永久性聽損。醫師推估，可能是工作壓力太大、太忙，免疫下降，引起病毒攻擊。

聽從醫師建議，葉毓蘭轉診到三軍總醫院進行高壓氧治療，目前已做了5次高壓氧，從第一次在適應壓力時不舒服，到尋求出嚼口香糖進艙的因應之道，完全無礙，臉色也出現難得的紅潤。

雖然還不知道復原是否可及，但葉毓蘭感謝三軍總醫院的全方位治療，「畢竟軍警一家，回家受到最好的照顧了！」也感謝行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發、軍醫局長贈花鼓勵，除努力配合治療外，也希望22日站上凱道反萊豬，為全民顧健康時，不會聽不到站在右邊民眾的怒吼。

#軍警一家回家的感覺真好 #謝謝三軍總醫院 11月1日的星期天，突然發現右耳聽不到電話，有點心慌，但是心裡還是幻想著，睡一覺起來就會好了，免煩惱。但是護理專業的二嫂，卻連夜傳來許多突發性耳聾的醫學訊息，要我千萬不能輕忽。 11月2日星期... 由立法委員葉毓蘭發佈於 2020年11月15日 星期日

(中時新聞網)