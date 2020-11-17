骨牌式倒店潮！士林夜市攤商坑殺重創形象 大咖女星樂喊找我代言

士林夜市又爆出消費爭議了嗎?有網友在地方粉絲團po文詢問，士林夜市某間烤蝦價格合理嗎?引起正反網友熱議討論。

士林夜市某攤烤蝦價格，引起網友熱議討論。(照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供)

擁有百年歷史的北市士林夜市，聚集不少傳統美食小吃，過去總吸引不少饕客前來。隨著外國旅客銳減，再加上疫情雙重打擊，爆發商圈「骨牌式倒店潮」。不過，近年消費爭議卻又不斷，像是有水果攤賣一袋1089、骰子牛2盒600、糖葫蘆1串299等，雖北市府嚴格稽查，但每隔一段時間都會登上新聞版面，網路批評聲浪不斷、當地人也相當反感，因而降低國人前往消費好感、信任度，在地攤商坦言「自食惡果」。

士林夜市某攤烤蝦價格引起網友熱議討論。(照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供)

本月(15日)一名網友在「巴哈姆特」論壇Po文爆料指出，日前到士林夜市看到某攤招牌上寫著玉米35元，結帳時，才驚覺原來玉米是秤重計價，1支竟要價180元，重創形象、爭議事件再添一筆。

有網友分享自己點蒜頭蝦的分量。(照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供)

事隔不到一天，又有網友(16日)在《我是北投人》粉絲團po文詢問，有人對蝦子行情了解嗎？這樣的價格是合理還是真有在坑殺觀光客？因為近日士林夜市屢爆發消費爭議，若成商圈日常，倒店潮恐怕還未完，在地人好像都不會去消費了。並附上2張照片。照片中可見，烤蝦攤上價目表燒酒、勁辣、胡椒等近10多種口味，價格從最低200至450元不等。

陳姓網友po文分享10月到此攤用餐照片。(照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供)

網友紛紛表示，「這樣的生意，還敢怪人不去士林逛街？」、「要有勇者去點一盤看幾隻才知道」、「網路買比較划算……」、「敲盤子你懂嗎⋯⋯」。不過也有網友表示「至少人家價格透明！吃不起就別去吃就好了」、「大賣場買生蝦13隻大概要170左右...這有料理的，還可以接受..」、「起碼這攤是清楚標價！不是40公克35元那種!」

士林夜市屢爆爭議坑殺水果攤已退出商圈多時。(照片/游定剛 拍攝)

一名曾到此攤用餐的吳姓網友po文，並附上照片表示，「他一份是這樣子的量，我點的是蒜頭蝦，鍋裡面還有它的醬跟蒜頭那些的，個人覺得這間不錯。之前有打卡送可樂的優惠不知道現在還有沒有。另一名陳姓網友也附上10月時去吃的照片，他表示應該有比大店面的胡椒蝦便宜一點吧！

士林夜市烤蝦攤商價格，引發網友正反兩極、不同觀點意見，對此，不少網友點出攤商至少價格公開、透明，只要買賣雙方都可接受，買不買帳，就留給消費者自行決定。

(中時新聞網)