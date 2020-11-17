「股神」巴菲特執掌的波克夏周一 (16 日) 公布最新持股明細，第3季買最多的竟是自家公司股票，總共砸了90億美元，還一口氣買進輝瑞、默克等4大生技藥廠股票，同時減碼蘋果、摩根大通等，並出清零售巨頭好市多持股。

Business Insider報導，美國證券交易委員會（SEC）16日盤後披露13F報告，波克夏第3季（7至9月），拋售蘋果股票約3600萬股、價值40億美元，減碼3.7%持股；新加碼4大生技藥廠股票，其中輝瑞買370萬股、投入資金為1.36億美元；默克、必治妥施貴寶分別買進2240萬股、3000萬股，兩家各砸18億美元以上；還買入艾伯維（Abbvie）2120萬股。

除了減碼蘋果股票，巴菲特還狂砍摩根大通持股高達96%，至第3季末剩下不到 100萬股，拖累小摩股價今年以來重挫16%；持股30年的富國銀則比上一季減碼1000萬股，降至1.27億股；零售巨擘好市多的持股全數出脫。

儘管減持蘋果股票3.7%，但蘋果仍在波克夏投資組合占比名列第一，加上美銀、美國運通和可口可樂等三大持股，占整體投資比重約70%。

值得留意的是，波克夏投資策略似乎出現大轉彎，第3季買最多的竟是自家公司股票，總共砸了90億美元，今年前3季實施庫藏股的金額高達157億美元，代表買回自家股票成了柏克夏歷來最大投資。

(中時新聞網)