第三屆「促進宗教自由部長級會議」11月16日至17日由波蘭外交部以視訊方式舉辦。外交部長吳釗燮代表我國政府以預錄方式致詞時宣布，外交部規劃於明（110）年舉辦保衛宗教自由的區域公民社會論壇。

吳釗燮今天在影片中分享台灣致力與國際社會共同促進宗教自由的決心與努力，我國宗教自由無任所大使布興．大立也出席視訊會議。

吳釗燮表示，過去幾年全球各地目睹威權政權迫害宗教自由的情形日益嚴重，例如新疆的穆斯林族群；反觀宗教自由在台灣受到憲法保障，我國與理念相近國家共同捍衛此基本人權。並宣布，外交部規劃於明（110）年舉辦保衛宗教自由的區域公民社會論壇。

「促進宗教自由部長級會議」由美國務院於107年發起，旨在為遭受宗教迫害的少數民族發聲並努力促進人權發展，我國已連續三年應邀參加論壇。前兩屆會議皆在美國華府召開，本年首度由波蘭辦理，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，改為線上會議。

兩天會議分為政府場次及公民社會代表場次。駐美國代表蕭美琴並應美國「國際宗教自由圓桌小組」（International Religious Freedom Roundtable）邀請，將於美東時間17日出席公民社會場次致詞。

(中時 )