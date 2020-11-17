台中市警察局第四分局大墩派出所警員洪崇銘，擔服備勤在所整理業務時，晚上8時許，一名66歲賴姓民眾跑進派出所，表示找不到機車，經調查後25分鐘內找回失車，由於機車停放地點在南屯區大墩十一街旁，賴男自述「有人要開車載他」，員警推測下午有民眾報案，稱有人在附近敲別人車門，賴男可能就是那名敲車門的民眾，果然機車就停在那附近。

賴男到派出所報案時情緒相當激動，當班的警員正在處理其他案件，無法立即處理賴男的機車遺失案，熱心的員警主動上前安撫，並且耐心詢問其機車的特徵。

賴男一直跟員警說，有人開車要載他出去玩，好不容易得知其車牌後，立即調閱該車的車行紀錄和路口監視器，發現賴男曾騎乘其機車經過大墩十一街與黎明路口，員警回想起，下午曾有民眾報案稱有人在附近一處汽車服務廠附近敲別人的車門。

由於該汽車服務廠地點正是在大墩十一街旁，又加上賴男自述「有人要開車載他」，員警推測賴男很可能就是那位敲車門的民眾，機車有可能就停在那附近。

員警陪同賴男至大墩十一街附近尋找，果然在該汽車服務廠後面的惠義公園旁尋獲機車，賴男找回失車非常感謝警方，賴男稱讚員警很熱心且很有效率，竟然只花了約25分鐘就幫他找回失車。

台中市警察局第四分局大墩派出所所長葉信良表示，員警遇民眾報案時，不論案情大小都會立即反應、迅速偵處，確保社會安寧。

(中時 )