為搶先機，台北君品酒店2021年農曆新春年菜外帶即日起開賣，鑑於國人過年，重視意涵並要求體面，君品今年再度推出升級版頂級年菜佳餚「富貴大盆菜」每盆38,800元，特選多樣珍饈，層層堆疊出圍爐首選美饌。而為符合國人呷雞保平安的習俗，推出冬季必備滋補粥品「明火雞粥燉花膠」，每份18,800元。

除此，歷年狂銷熱賣的人氣組合「君品大四喜」每組4,880元，包括廣東、台灣、上海及原住民風味四組地方菜餚，每組擁有五種特色菜，共20道小菜。君品酒店強調，民眾在家即可品嚐到分別代表好兆頭的新年菜式，也讓五星級名廚為闔家送上一整年源源不絕的好福氣。

「盆菜」據傳源自南宋末年，已有數百年的歷史，是廣東廣州、深圳和香港新界的漢族飲食習俗，有闔家團圓之意。盆菜的用料並沒有特別規定，而今年推出的「富貴大盆菜」，則是選用澳洲五頭湯鮑、西汁大蝦、髮菜、刺參、瑤柱、蘿蔔、白菜、花菇、鴨、雞、蓮藕及油浸筍殼魚，先將所有食材分開滷好備用，再以白菜為底，一層一層將食材擺上，最後再淋上勾芡的雞高湯，味道馥郁且香濃。

君品酒店推出的 「明火雞粥燉花膠」，選吃玉米長大的黃皮雞，肉質較為甜美，先將其切塊，以傳統料理工法烹調，將有機糙米、巴西蘑菇與乾干貝透過小火煨煮8~10小時，將糙米熬出粥糜後，再過濾掉所有湯料，僅保留最精華的雞粥湯；濃郁湯頭搭配營養價值極高的花膠，溫潤口感展現出食材的細緻風味，是一道養生又健脾胃的暖心粥品。

家事興旺 超人氣組合「君品大四喜」4,880元連年受好評、狂銷熱賣的人氣超值組合「君品大四喜」，包括廣東、台灣、上海及原住民風味四組地方菜餚，每組擁有五種特色菜，共20道吉祥小菜，道道驚豔美味。

(工商 )