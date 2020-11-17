新北市日前推出「居家托育媒合平台」，協助家長尋找就近且可信任的保母，也提供救急的臨托媒合服務，目前有5372名保母加入，新北市社會局長張錦麗表示，為讓家長一指預約更便利，目前正展開「行動保母APP」開發，預計明年7月正式上線。

新北市社會局表示，新北市一年約有3萬名新生兒，市府將私托和居家保母納入，為方便家長就近尋找合適的保母，建置居家托育服務媒合平台，家長只要透過電腦上網，搜尋「新北育兒資訊網」，便能找到合格、友善的保母托育。

媽媽莊友涵，在去年懷老二末期時，因血壓急遽升高造成腦部原本先天性畸形血管破裂出血，經3次手術治療，逐漸恢復。因身體關係無法親自照料老二，老公又必須上班，因此暫時搬回樹林娘家居住，考量自己母親身體負擔今年9月間上網搜尋，剛好看到「新北育兒資訊網」，找到位在樹林佳園路的居家保母藍雪甄，因為保母細心照顧，也跟家長保持密切聯繫，讓像莊友涵相當安心。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，新北市於今年5月間，全國首創居家托育媒合平台，將私立托嬰中心及全市居家托育人員資料納入，目前全市已有5372名加入，包含基本資料、收托情形、環境介紹、個人托育理念等，市府並委託13家協會負責各區的媒合管理，目前已累計389筆媒合申請，於今年8月起，又將全市公、私立幼兒園、準公共和非營利幼兒園等全部納入網頁，市府將於12月開發「行動保母APP」開發，預計明年7月正式上線。

張錦麗表示，新北市包含公、私托、準公聯盟等收托量，整體家外收托率已高達35％，遠遠超過全國平均值的10％到15％，其中5372名保母可收托9132位，目前已收托8342位，將持續朝「智慧托育」大力邁進。

(中時 )