根據韓國統計廳(Statistics Korea最新數據，韓國過去一年擁有多棟房屋民眾，有增無減已超過9萬名。不僅顯示政府打房不力，也呈現市場游資氾濫現象。

截至2019年11月1日，擁有多戶房子韓國民眾人數為228萬，與再上一年219萬相比，硬是多增加9.2萬人。去(2019)年此時，統計到2018年11月1日這一天的報告，當時擁有多戶房子的韓國人，只有7.3萬人。

報告中，首次購屋族83.2萬人中，有高達近96%只有一戶房子。而在韓國全部1430萬位有殼蝸牛中，有84%左右，約1200萬人是只有一棟房子。但是，有將近16%卻是名下有超過兩棟房屋的，較上一次同期相比，年增率為0.3%。在首爾蛋黃區中的蛋黃江南區，擁有多戶房子韓國人，更是高達21.5%。

韓國人也受到有土斯有財影響，故也把買房子視為增加自己個人資產方法之一。傷腦經的韓國政府，也祭出一連串打房政策，包括提高房屋相關稅額與貸款購屋限制等，但治標不治本下只有短期效應。

市場分析師認為，目前銀行借貸利息太低，讓市場資金一片氾濫，就是造就韓國囤房亂象之一推手。

(時報資訊)