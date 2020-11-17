國家政策研究基金會教文體育組召集人高永光。（李柏澔攝）

近來大專院校接連發生學生輕生的不幸事件，根據衛福部統計顯示，近幾年的青少年自殺上升率遠高於其他年齡層，專家指出，校園專業心理輔導人力依法規定要1：1200，但去年大專院校卻有4成6學校在人數上不符規定，教育部須深刻檢討。

國家政策研究基金會教文體育組今(17)日召開「青春哀歌！？正視青少年自殺率飆升的問題」記者會。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群表示，近期發生的輕生事件顯示校園專業輔導人力十分不足，根據《學生輔導法》規定，專科以上學校輔導師生比至少須1：1200，去年卻有4成6不及格，這部分教育部要深刻檢討。

羅惠群指出，自殺防治應推廣成全民運動，每位國人都要有自殺防治的基本概念，例如當旁人有自殺訊號時，我們是否有初級轉交專業人士的手上的能力？

他另外指出，我衛福部心口司獨步全球把口腔與心理健康放在一起，實在「想不通」，心理應該要獨立出來，無論在專業性、經費與人力才能有最好的分配。

國家政策研究基金會教文體育組召集人高永光表示，根據衛福部統計，108年的青少年自殺通報人數逾9000人，15-24歲是106年的近2倍，14歲(含)以下更成長逾3倍；青少年因自殺死亡的人數108年有267人死亡(其中14歲以下10人、15至24歲257人)，比107年增加47人。

高永光批，近期校園輕生事件看到教育主管機關漏洞百出，青少年自殺事件也常被當作校安通報事件中的意外事件處理而淡化，新冠疫情至今導致7人死亡，但去年就有267名學生死亡，相比之下受到的重視根本不成比例，這個政府真是「無情」。

台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長劉志洋說，去年《自殺防治法》修法通過，針對媒體不得有教唆、誘導民眾自殺等內容，電視媒體目前自律情況看來還行，但作為青少年最常接觸資訊的網路媒體仍無法有效節制流言與傷害。

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(中時 )