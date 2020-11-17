毛曉彤人生悲慘，曾被父控棄養、抓姦男友。(圖／翻攝自微博)

大陸女星毛曉彤日前因夯劇《三十而已》再度翻紅，不過現實生活卻相當悲慘，不僅曾親眼抓姦男友，還被父親指控棄養，要求2.3億賠償，讓她一度背負不孝女罵名，直到真相曝光，才令人心疼她的人生遭遇。

毛曉彤因在《後宮甄嬛傳》飾演倒楣被皇帝處死的「瑛貴人」，打開知名度，之後陸續接演《天龍八部》、《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》等夯劇，今年憑著《三十而已》中，飾演鬼靈精怪、單純的鍾曉芹，讓她人氣扶搖直上。

不過她成功的背後，其實也歷經坎坷，曾被父親指控棄養，並向她索討2.3億賠償，否則就要把她毀了，嗆「咱們一起下地獄吧」，讓她背負罵名，人氣一度跌落谷底，直到後來才知道，她的父親酗酒、吸毒又好賭，且在她哺乳時期，父母已離婚。

毛曉彤不到2歲時，更曾被父親丟進垃圾桶，是母親翻遍才從垃圾堆把她撿回，從小就和母親、阿嬤相依為命，父親見她當紅，才想來大撈一筆，真相大白後，她僅回答「樂觀生活、樂觀工作」正面態度又圈不少粉絲。

除了遇到爛父親外，毛曉彤也在感情受傷，拍攝于正版的《神鵰俠侶》時，飾演刁蠻女郭芙受到好評，還被封為「最美郭芙」，並和同劇演員陳翔結緣，之後更高調公開戀情，未料才認愛短短兩年就分手，並爆出男方劈腿，被她當場抓姦在床，人生際遇相當坎坷。

(中時新聞網)