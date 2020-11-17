2021年棒球名人堂票選，熟悉的3位老面孔全壘打王邦茲(Barry Bonds)、「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)、席林(Curt Schilling)都是第9次叩關(最多選10次)，從前一回的得票率來看，他們可能沒有希望跨過75%選票門檻了。

席林去年70%得票率，克萊門斯61%，邦茲60.7%，雖然近年有所成長，幅度實在太慢。邦茲2013年首次票選36.2%，可以看出現在已經有過半的人支持他與克萊門斯。除了席林是人品問題，邦茲與克萊門斯都是因禁藥被拒之門外。

棒球記者切斯洪(Gregor Chisholm)說他願意把票投給邦茲、克萊門斯。這些錯誤其實該怪罪大聯盟，他們1991年起禁止用藥(增強體能藥物)，但是2003年才開始檢測，禁了等於沒禁。球團高層也對此睜一眼閉一眼，球員上去幫他們多贏幾場比較重要。

當初的調查報告列出89位球員，逃掉的也可能不少，像是貝格威爾(Jeff Bagwell)、I-Rod(Ivan Rodriguez)、皮亞薩(Mike Piazza)都有用藥傳言還是入選名人堂。如果用藥是普遍情況，為何要特別懲罰邦茲與克萊門斯？

美國棒球作家協會(BBWAA)的成員滿10年才能獲得投票權，可以看出年輕一輩的投票者比較支持赦免。現年82歲的老作家切斯(Murray Chass)則堅決抵制邦茲與克萊門斯。他的觀點是「擋幾個算幾個」，即使以前投錯票讓禁藥球員溜進名人堂，也不代表應該大赦全部的球員。

(中時新聞網)