證交所指出，台股加權指數在今年3月19日創下8,523低點，年度下跌近27％後，快速反彈至7月底的12,664點，漲幅約5成。然而，今年6月由台灣指數公司編製的「特選台股領航報酬指數」，與加權指數高度相關，但績效優於大盤則，並由元大證券發行連動該指數的元大台股領航N（020020），受到市場關注，今（17）日上漲0.56％，股價約在5.41元。

「特選台股領航報酬指數」的編製方式清楚明瞭，從台股核心產業中，選取各產業市值中最大的1～2檔股票，精選15檔龍頭股做為成分股。只挑龍頭個股，也讓這個指數的績效不但相對抗跌，在反彈行情中更是表現優異。

證交所指出，由於選取的是台股各產業的領導公司，與大盤的長期相關性高達90％以上；成分股權重最高的股票是台積電、聯發科、國泰金、台達電、廣達，其他成分股則是有大立光、鴻海、台塑、中華電等大家耳熟能詳的指標性股票。過去5年平均現金殖利率為4.4％，年化報酬率11％；且回測累積報酬率為79％，表現優於加權指數。

元大證券發行連結該指數的ETN，簡稱元大台股領航N，發行價為5元，存續期間為10年，提供投資人一個指數投資的新工具。有別於目前投資大盤的指數商品，「元大台股領航N」有以下幾項優勢：

1.價格友善，僅約5,000元即可開始投資；2.對指數的成分股權重設有20％的上限，每年定期調整，避免單一個股權重過大曝險高度集中的風險；3.元大證券擔任流動量提供者，高品質的造市服務可以降低商品的折溢價風險，並讓投資人在進出時更便利；4.成分股受外資青睞，平均外資持股超過五成。

不過，證交所也提醒，任何投資一定有風險，ETN為不保本商品，到期時由發行證券商依據標的指數績效給予投資人約定報酬，實際投資收益取決於標的指數表現、投資手續費及發行證券商信用。投資人買賣前應詳閱公開說明書，了解ETN所追蹤標的指數之特色、贖回條件、指標價值的計算方式及投資手續費率等，並隨時注意發行人信用風險、標的指數市場風險、折溢價風險等。

(工商 )