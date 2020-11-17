民進黨政府明年1月將進口美豬萊豬後，日媒又披露，台灣預計明年以後可能將解禁日本核食，宅神朱學恒更表示，明年六七月之後是很有可能的時間點。

日媒《共同社》15日以「台灣解禁日本食品進口或將延至明年以後」為題，發文表示，2018年11月24日公投綁九合一大選的「反核食」案公投同意同過，政府2年內不得違反其決議，因此發生核災的福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣市的任何食品在未來2年內不得進口，但期限將在24日到期。對此，台灣相關人士表示，「蔡英文政府面臨的課題很多，預計進口解禁將延至明年以後」。

對此，朱學恒在政論節目《新聞大白話》上表示，大陸主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）完成簽署，台灣被排除在外，台灣勢必要參加其他國際組織挽救避免邊緣化危機。因此，日方主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成為台灣積極爭取加入的目標之一。但是，若台灣想要加入，日本絕對會逼迫台灣開放日方最在意的福島和其周邊的核食，否則就沒得談。

朱學恒接著表示，所以蔡英文政府現在面臨非常大壓力，要進入CPTPP，就一定要成功開放日本核食進口，但《共同社》指出民進黨現面臨太多問題，因此，最有可能的時間點落在明年六七月之後。若讓核食問題延宕下去，到時台灣又面臨選舉，公投勢必又捲土重來，

朱學恒感嘆，台灣如果要進入大陸主導的RCEP，要接受九二共識；若要和美國談雙邊貿易協定（BTA），要吃萊豬；現在台灣想參加CPTPP，就要吃日本核食，問題是吃了也不一定能進入，都只是拿到入門票。

(中時新聞網)