針對台美議題，外交部次長曾厚仁遭質疑與部長吳釗燮不同調，外交部發言人歐江安今天強調，外交部沒有不同調的問題，立場一致，吳部長與曾次長只是從不同角度來詮釋。她也重申，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部分，這是不爭的事實，也是現狀。

歐江安今天在外交部例行記者會表示，外界誤以為曾次長與吳部長有不同調事，事實上，外交部沒有不同調的問題，立場一致，兩人只是從不同角度來詮釋，外交工作目標一致。

她說，洽邀美國高層訪台向來是外交工作重點，但對邀請川普來台、國務卿訪台、美國軍艦靠這些假設性議題，外交部目前沒有相關規劃，也未曾與美方討論。未來將秉持互信、互惠、互利原則，持續穩健深化台美友好夥伴關係。

此外，美國務卿蓬佩奧公開指出台灣並非中國一部分，國務院隨後重申「美國不對台灣主權採取立場」事，國務院與國務卿也被認為不同調。

歐江安表示，美國歷任政府均恪守《台灣關係法》及「六項保證」的對台承諾。美國國務院重申「美國不對台灣主權採取立場」，與美國務卿蓬佩奧之前相關談話均反映1982年雷根總統「六項保證」的內容，以及美國對台灣長期一貫的立場。

她強調，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部分，這是不爭的事實，也是現狀。外交部感謝美方對台灣民主的堅定支持，並將在既有的深厚基礎上，進一步深化台美在各領域的友好合作夥伴關係。

(中時 )