校內諮商常爆滿！政大生曝像是在搶演唱會門票，意外釣出許多學校的學生留言喊＋1。（圖／翻攝自Dcard）

近日傳出多起大學生輕生的案子，引起各界關心，一名政大學生發文指出「校內諮商預約常常爆滿」，每次釋出新的時段，大家就像在搶演唱會門票一樣，重點是初談完後，前後約要等待1個月後才能正式開始諮商，貼文也釣出多個學校的學生直喊「我們學校也爆滿+1」。

一名政大女學生在Dcard上發文指出，校內的諮商預約很常爆滿，好幾週前看就都是這個畫面，每次一出現新的可以預約的時段，很快就會爆滿，熱門程度像是在搶演唱會的門票一樣。

該學生表示，政大1天開放6個名額預約，等於兩周就有60人想初談（第一次談話），而學校諮商通常會在10至14天派案，所以預約11月27日初談的人，約要等到22天後才會收到被安排哪位心理師，然後再隔一周才開始資商，前前後後算下來約要1個月。

因此這位女大生也呼籲大家，如果有需要諮商，最好要超前部署，不要忍到快爆炸了才開始尋求協助，希望每一個人都能好好的。

貼文曝光後，許多同校學生留言表示，「我也有聽過排一兩個月才排到的」、「12點登入比較好搶到！我之前兩次都是這樣約到的，只是時段可能會比較冷門，卡上課時間」、「真的很難預約到，不過00:00後馬上登入應該有機會可以搶到」。

另成大、清大和交大等學校的學生也紛紛回應「＋1」，「我們學校的印象中預約也很難，大家的人生都好難QQ」、「別說啦！我八月預約十一月底才到我呢」、「我們學校也爆滿+1」、「我們學校也爆滿了」、「清大也都滿的」、「東吳印象中也是很難預約」。

(中時新聞網)