台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃等多個環保團體，今日於立院召開記者會表示，現任環保署長張子敬是行政院長蘇貞昌的愛將，但其政策導致環害不斷，環團將在1122秋鬥走上街頭，要求張子敬下台，推倒破壞台灣環境的蘇內閣。

今日除葉光芃外，包括彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英、執行秘書吳慧君、南部反空汙大聯盟發言人李建誠、台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政、桃園在地聯盟理事長潘忠政、彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉等人皆出席。

葉光芃說，環保署承諾在2020年PM2.5要達標15微克跳票，空品標準修正及溫管修法都延宕，蘇貞昌去年說油電雙行，結果環保署在今年推7期油車，燃油機車補助是電動車的4.5倍，走減碳回頭路。

施月英指出，張子敬上任後增推焚化爐，結果彰濱工業區的豐堉公司新增焚化爐和事業廢棄物掩埋場，環保署卻沒進入二階環評，至今只審了3次，在今年5月就通過環評，也不公開資訊，審查公正性何在。

吳慧君表示，環團之前發起反對張子敬續任署長聯署，僅一周就有44個環保團體和自救會加入，很多團體對於張子敬任內將許多爭議開發案快速審查通過、環評修法停擺等都相當不滿。

潘忠政指出，關於桃園大潭電廠增設發電機組，而新建的海上第三天然氣接收站，在今年3月28日，大潭藻礁因三接工作船擱淺而遭刨除近0.6公頃，這樣的行為應有罰則，結果環保署自願當經濟部的環保科，所有懲處都沒下文，就是因為當署長的張子敬沒擔當。

環團在記者會最後也喊出口號，要求「張子敬不下台，就是蘇貞昌包庇張子敬，蘇貞昌是真黑手」、「張子敬不下台、蘇貞昌就下台。」

(中時 )