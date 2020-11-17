在竹科當爆肝工程師的30多歲陳姓男子，月前起床發現左耳突然聽不清，大聲耳鳴像進水感覺，他拿手機放在兩邊耳朵做比較，右耳聽力正常，左耳幾乎聽不到聲音，榮總新竹分院耳鼻喉科診斷發現，陳男罹患俗稱「耳中風」的突發性耳聾。

榮總新竹分院耳鼻喉科醫師邱浩睿指出，陳男有可能是過勞引發「耳中風」，聽力檢查發現左耳聽力約剩3成，經緊急口服類固醇治療2週，聽力恢復了7成，耳鳴症狀幾乎不見，後續將進行20次的高壓氧治療。

邱浩睿說，陳男罹患俗稱「耳中風」的突發性耳聾，一般是指血管阻塞或是血管破裂出血，目前還無法證實發生原因，理論上有可能是耳內病毒感染、血管血流受阻、耳鍋內膜破裂及免疫相關內耳疾病。

最常見的耳中風為連續3個音頻，聽力掉超過30分貝以上，目前治療主流以藥物和高壓氧治療為主。藥物有口服、耳內注射類固醇或靜脈注射類固醇，並以血管擴張劑及增加血流量的藥物搭配類固醇使用。

邱浩睿強調，高壓氧不會建議單獨使用，要合併類固醇使用，或使用一段時間類固醇以後效果不理想，再額外追加高壓氧治療，若是追蹤半年仍未恢復，仍有部分剩下聽力或是耳鳴很困擾，可以考慮配戴單邊助聽器。

要如避免耳中風？邱浩睿建議盡量避免熬夜，休息充足後要找時間規律運動，若是過勞或感冒後，突然發生耳鳴或聽力降低，最好儘速到醫院做完整的聽力檢查。

(中時 )