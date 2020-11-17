行政院接連出包，繼被踢爆做哏圖攻擊在野黨，前發言人丁怡銘更因失言誣指店家下台。民眾黨團今赴監察院檢舉行政院發言人室行政不中立，質疑政院發言人室充滿政治攻擊，已違反行政中立，更涉及為特定政治團體服務，要求監院儘速調查、還原真相。

民眾黨團副總召張其祿表示，政院近來發生發言人室小編在立院製作哏圖，攻擊在野黨立委，前發言人丁怡銘在政院會後記者會指冠軍牛肉麵使用萊牛，都已明顯違反「公務人員行政中立法」第9、14條。

張其祿說，同法第14條也規定，長官不得要求公務人員從事本法禁止的行為，試問蘇貞昌、丁怡銘，是否知情小編作哏圖？另外，小編的職責、工作為何？是為政策辯護？還是為政黨攻擊其他在野黨，或造謠抹黑、製作圖梗？基於上述違法失職的可能性，因此向監院檢舉，盼釐清事實、事後追懲。

民眾黨團總召賴香伶指出，外界質疑政院發言人室，是否淪為執政黨攻擊在野黨的中央廚房，以及行政團隊是否有雇用人員，透過製作圖文卡的方式，簡單、抹黑地製造假的意象等，監察院應對此啟動調查。

賴香伶說，如同時代力量所提的建議，未來行政團隊製造的圖卡，應有浮水印或標示來源，此事立即可以做，另外，政院也應公布這3個月到底做了哪些圖卡，及涉及哪些特定人士的不實言論。

賴香伶質疑，中央製圖中心產出後，流送系統為何？如何溯源追討？若監院能擔起調查責任，把事件造成傷害降到最小，才能消弭朝野對立，「流傳那麼久的哏圖，誰拿到？誰在做攻擊在野黨的資料？答案很清楚」，黨團唾棄如此不對的政治環境、不友善的政治治理，呼籲監院儘速調查。

(中時 )