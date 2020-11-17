台灣世界展望會邀請民眾，透過「A World of firsts第一次 看見世界的希望」理念，加入資助兒童計畫。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

據世界展望會今年10月底的資料指出，受疫情導致的封城影響，數以百萬計的弱勢家庭父母或主要照顧者失去工作和收入，單是亞洲，就可能有800萬兒童被迫輟學成為童工；而在撒哈拉以南非洲，亦可能多達100萬弱勢青少年女孩，因學校關閉及封城帶來的性侵危機，被迫中斷學業。

來自尼泊爾的女孩莎露，生長於極度貧困的脆弱家庭，父母是領日薪的工廠員工，但低廉的薪資難以支撐家庭生活，更無法為孩子補足三餐。在資源匱乏的環境成長，莎露從不敢對未來抱持想像與希望，直到2006年世界展望會在村莊建立據點，莎露成為世界展望會資助童之後，她才意識到未來好似擁有無限可能，甚至自己有機會發揮力量，為社區貢獻心力。

展望會除了支撐莎露一家的基本生活，還輔導母親經營尼泊爾小吃餐車，今年20歲的莎露也是家中唯一攻讀大學的人，她同時也是社區兒童權利相關團體的重要成員，協助舉報社區發生的兒童暴力、童婚等案件，並向居民及兒童宣導兒童權利的重要；莎露於2019年底自立，卻碰上新冠疫情爆發，但她不懼疫情威脅，積極穿梭在社區之中，教導居民正確的衛生防疫觀念。

臺灣世界展望會邀請民眾，透過「A World of firsts第一次 看見世界的希望」理念，加入資助兒童計畫，資訊可洽愛心專線：02-2175-1995或洽臺灣世界展望會官網。

(中時 )