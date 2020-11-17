無法出國玩，有錢也刷不了。因為新冠肺炎，今年10月即便有中秋及雙十連假，但民眾無法出國，信用卡刷卡金額僅2,407億元，比9月還少80億元，也是信用卡統計17年來，首次10月「刷輸」9月。

今年10月刷卡金額2,407億元，比2019年10月衰退14.4％，整整少了405億元，銀行業者表示，主要有三大原因，第一就是新冠肺炎疫情造成民眾無法出國，今年的中秋及雙十連假，刷卡金額少了很多；第二就是10月最後結帳日遇周末，最後一批次刷保費無法入帳，會落到11月；第三就是國內各通路刷卡金額仍是略比去年減少，新冠肺炎等還是有衝擊到國內的消費。

累計今年前10月信用卡刷卡金額共2.46兆元，比去年同期少了2千多億元，衰退幅度逾7.7％，同樣也是創有信用卡統計，即17年來同期最大衰退幅度，若11月的雙11購物檔期，與12月的耶誕節檔期刷卡金額仍是比去年衰退很多，則今年全年刷卡金額恐無法達到3兆元。

10月信用卡刷卡量第一大銀行是國泰世華銀，單月376.59億元，但比去年10月少了近91億元，主要即是月底刷保費未進帳，加上國外刷卡大量減少，這二者加起來影響數即有50~60億元，第三就是各通路刷卡亦減少，而國泰世華銀前10月累計刷卡金額3,965億元，也是市場第一。

玉山銀行10月刷卡金額以362.49億元，排名市場第二高，但也比去年同期少了30億元，玉山銀在調整現金回饋條件後，刷卡動能似乎亦有受影響，前10月累計刷卡金額近3,893億元，也是排名第二。

中信銀10月刷卡金額347.54億元，排名市場第三，前三強10月刷卡金額都相差在14億多元，競爭相當激烈，中信銀累計前10月刷卡金額3,709億元，也是排名第三。

信用卡市場持續六強領先的地位，第四到第六分別是台新銀行、台北富邦銀行及花旗銀行，刷卡依序是284億元、213億元及165億元，遠遠拉開與其他信用卡間的差距，六家10月合計刷卡1,749億元，市占率達72.7％。

(工商 )